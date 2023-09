Inimizade? Giovanna Ewbank flagra Fernanda Paes Leme e expõe a verdade

Após boatos de amizade estremecida, Giovanna Ewbank flagra Fernanda Paes Leme e revela se podcast delas acabou

Em meio a boatos de amizade estremecida e descontentamento dos lucros de seu podcast com Giovanna Ewbank, Fernanda Paes Leme foi flagrada nesta quinta-feira,28, pela loira curtindo o mar com tranquilidade em Ibiza, na Espanha.

Tirando sarro das fofocas sobre terem brigado, a esposa de Bruno Gagliasso não apenas publicou o registro da amiga, como também brincou rebatendo as suposições dela não estar ganhando o mesmo que Ewbank no podcast dela, o Quem Pode, Pod.

"Fernanda Paes Leme voltando pros aposentos dela toda goxtosa", disse Giovanna ao tirar uma foto da companheira de trabalho em uma prancha remando em direção a um barco. "Ps: olha o barco dela tá ryca! Afinal, QUEM PODE POD não é mesmo?", riu falando que o projeto delas ainda existe.

Em Ibiza, na Espanha, ambas marcaram presença na "white party" do casamento de Ronaldo e Celina Locks. Nos stories, elas publicaram alguns vídeos curtindo o dia no barco com a família em clima de harmonia e amor.

É bom lembrar que nas últimas semanas, Fernanda Paes Leme anunciou o afastamento das redes sociais para cuidar de sua saúde mental por estar se sentindo angustiada no mundo virtual e suas demandas. "Oie, grupo... Tudo? Por aqui tudo bem, mas queria me abrir um pouco com vocês. Ultimamente tenho me sentido um pouco angustiada do mundo virtual. São tantas informações, tantas referências, tantos conteúdos e tão pouco tempo...", começou o desabafo.

Giovanna Ewbank combina look de praia com a filha

A apresentadora Giovanna Ewbank está curtindo uma viagem especial com o esposo, o ator Bruno Gagliasso, e os filhos em Ibiza, na Espanha. Nesta quarta-feira, 27, a loira compartilhou novas fotos do que estão fazendo por lá e chamou a atenção ao aparecer combinando look com a herdeira mais velha, Titi, de 10 anos.

Nos registros, ela e a garota apareceram usando o mesmo modelo de calça de crochê e colorida. Quase do tamanho da mãe, Titi impressionou ao mostrar que está grande e cresceu bastante. A jovem roubou a cena no álbum da família em Ibiza.

"Eu não vou guardar essas fotos no meu rolo… vocês merecem ver tudo dessa viagem em família que esta incrível", contou Giovanna Ewbank ao revelar os registros. Nos comentários, os internautas logo notaram Titi. "Eita como Titi está linda e cresceu rápido", falaram. "Tá uma mocinha", notaram outros.

