Ingryd Alves já fotografou outros bebês famosos além da filha de Neymar; relembre

Fotógrafa de filhos de famosos como Neymar e Bruna Biancardi, Ingryd Alves morreu aos 28 anos nesta quinta-feira, 26

Querida por diversos famosos, a fotógrafa Ingryd Alves morreu nesta quinta-feira, 27, aos 28 anos após sofrer um mal súbito. A artista já fotografou Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, e outros bebês de celebridades. Relembre a seguir.

Nesta semana, Ingryd Alves fez o ensaio fotográfico newborn para a filha do atleta e da influenciadora . Biancardi compartilhou os registros ao lado da filha recém-nascida nesta quarta-feira, 25, e encantou os seguidores. "Nós, para sempre", escreveu.

Em julho, a artista também fotografou Athena, filha da influenciadora Estefany Boro e do ator e cantor Jottapê, que estrela a série Sintonia, da Netflix. Na época, Boro compartilhou uma sequência de publicações do ensaio newborn da pequena.

Leia também: Bruna Biancardi lamenta a morte de Ingryd Alves, fotógrafa que fez ensaio de sua filha com Neymar, Mavie

Ela também fotografou o chá de bebê de Gael, filho do influenciador fitness Toguro e de Nara. O evento aconteceu no início de junho e reuniu amigos e familiares do casal, que teve o primeiro filho no início de setembro.

A notícia da morte de Ingryd Alves foi divulgada nesta quinta-feira em seu perfil oficial do Instagram. "Por volta das 5h da manhã da data de hoje, a Ingryd teve um mal súbito e, apesar de todos os esforços médicos durante duas horas incansáveis de angústia e desespero, infelizmente ela não resistiu."

A profissional acumulava mais de 250 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Ela era casada, mãe de três filhos e torcia para o São Paulo. A fotógrafa atendia em dois estúdios, um na Zona Sul e outro na Zona Leste de São Paulo.

Na nota de falecimento, amigos e famosos deixaram comentários lamentando a morte de Ingryd. "Descanse em paz", escreveu Jottapê. "Eu não estou crendo, não consigo acreditar. Ela fez parte da infância da minha filha inteira", comentou o músico Matheus Yurley.

CONFIRA FOTOS DE INGRYD ALVES:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nara (@naraparaguaia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)