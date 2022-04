Ingrid Guimarães mostra conversa divertida com Paulo Gustavo: "Saudades de gargalhar com ele"

A atriz Ingrid Guimarães recordou uma troca de mensagens que teve com Paulo Gustavo e falo da saudade que sente do amigo

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 16h20

Ingrid Guimarães(49) recordou um momento divertido ao lado de Paulo Gustavo, que faleceu no ano passado devido às complicações da covid-19.

Nesta quarta-feira, 20, a atriz publicou em seu perfil no Instagram uma troca de mensagens que teve com o humorista. Na conversa, ela questionava se o amigo sabia usar o "link na bio", uma função que serve para divulgar conteúdos na rede social.

Paulo Gustavo confessou para a amiga que não fazia ideia de como usar essa ferramente e confessou que seu sonho era falar "arraste o dedo e veja a bio", igual os influenciadores fazem nos Stories do Instagram.

Ao compartilhar a troca de mensagens, Ingrid falou da saudade que sente do humorista. "Não é tbt, mas acordei com saudades de gargalhar com ele", confessou a artista, que também falou sobre a homenagem que ele receberá durante o Carnaval. "E tô aqui decorando esse samba e pensando como vai ser linda a homenagem da @saoclementeoficial ao nosso amigo", completou.

Mônica Martelli(53), citada pelos amigos na mensagem como a única pessoa que sabia colocar lin na bio, também confessou que sente falta de conversar com Paulo Gustavo. "Muita saudade das trocas de mensagens... Cada vez que chegava uma mensagem era uma gargalhada certa, uma ideia nova, indicando algum caminho, um conforto, sempre uma alegria", afirmou a atriz e apresentadora.

Confira a troca de mensagens entre Ingrid e o humorista: