Ingrid Guimarães malha ao lado de Thales Bretas e brinca: "Ele faz 900 abdominais"

Ingrid Guimarães encontra Thales Bretas na academia por coincidência e faz brincadeiras durante o treino

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 08h35

A atriz Ingrid Guimarães aproveitou o início da semana para iniciar os exercícios de rotina e encontrou um grande amigo para apoiar sua rotina saudável, o médico Thales Bretas, viúvo do eterno Paulo Gustavo (1978-2021).

Através do Instagram Stories, o pai de Romeu e Gael, de apenas 2 anos, revelou os detalhes do encontro surpresa."A gente se encontra sem querer, dá match e ainda se diverte malhando", postou o dermatologista em foto abraçadinho a artista no local, com os dois usando roupas fitness para encarar o treino.

A apresentadora também postou vídeos dos dois e brincou sobre a série de exercícios do amigo: "Vim malhar aqui e de repente encontro quem?", diz ela. "Enquanto eu ando no transport, ele faz 900 abdominais! É uma humilhação malhar com Thales, gente", continuou.

Ingrid Guimarães encontra Thales Bretas na academia por coincidência e diverte a web: