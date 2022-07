Ingrid Guimarães curte passeio em museu na companhia de sua família

Ingrid Guimarães aproveitou o seu sábado para curtir um passeio especial no museu ao lado de sua família

CARAS Digital Publicado em 30/07/2022, às 20h56

Neste sábado, 30, Ingrid Guimarães (50) decidiu aproveitar o seu dia coladinha em sua família, fazendo um passeio em um dos museus mais famosos de São Paulo, a Pinacoteca.

A atriz fez questão de registrar o momento e publicou em suas redes sociais uma série de fotos onde ela aparece ao lado da filha, Clara (12), da mãe, Sonia e da irmã, Astrid.

Nos registros, o quarteto ainda esbanjou estilo ao usar looks despojados. Ingrid estava usando uma calça preta, com uma camiseta branca e uma jaqueta jeans, enquanto sua filha usava uma legging e um casaco preto. Já sua mãe e sua irmã acabaram combinando os looks, apostando em peças vermelhas elegantes.

Na legenda, a artista escreveu: "Alguma hora elas sempre aparecem. Família Guimarães tá ON".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Tão lindas!", disse um. "Ah que delícia!", falou outro. "Família nota 10!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos de Ingrid Guimarães fazendo um passeio especial com a família em um museu:

Ingrid Guimarães relembra fotos que fez em recente viagem para Nova York

Recentemente, Ingrid Guimarães, usou suas redes sociais para lembrar com carinho de uma viagem recente que fez para Nova York, nos EUA.

A atriz publicou uma série de fotos arrasadoras caminhando na Ponte do Brooklyn, um dos pontos turísticos da cidade, enquanto usava um look estiloso.

"Saudade de me arrumar só pra tirar uma foto bonita em NYC", escreveu a atriz na legenda do post em questão.

