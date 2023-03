Influenciadora que comoveu o Brasil morre um mês após subir ao altar: "Pesadelo"

Influenciadora que comoveu o Brasil morre aos 27 anos; ela lutava contra uma doença agressiva

Morreu nesta quarta-feira (29) a influenciadora Morganna Bezerra da Silva. Aos 27 anos, ela não resistiu após enfrentar um tratamento contra um câncer agressivo.

Nas redes sociais, a jovem é seguida por dezenas de milhares de pessoas que acompanhavam o seu tratamento e torciam pela sua recuperação. A jovem ficou famosa no ano passado quando compartilhou uma lista de coisas que gostaria de fazer.

Entre os itens que ela colocou estavam levar e buscar a filha na escola e fazer sua primeira viagem internacional. Ela era casada com Willy Augusto, que publicou uma declaração de amor para a influenciadora.

"Como vou viver sem você? Meu Deus que pesadelo! Meu Deus que pesadelo! Tá doendo tanto sua partida! Tá doendo tanto", escreveu ele que também publicou um vídeo relembrando o casamento entre os dois.

A morte da influenciadora acontece um mês após dois subirem ao altar e renovarem os votos.

TRISTEZA

Vai ser enterrado nesta quinta-feira, 30, o corpo do cantor sertanejo Luiz Carlos da Penha, o Matheus. Ele faleceu na última madrugada ao ser atropelado em Valinhos, no interior de São Paulo.

O sepultamento vai acontecer em Ribeirão Preto (SP), também no interior do estado. Além do cantor, o sogro, que o acompanhava na viagem, também morreu. Tudo aconteceu quando os dois iam ao lado de familiares para o Rio de Janeiro.

Só que a pararem o carro para trocarem o motorista, os dois foram brutalmente atropelados no km 125 da Rodovia Dom Pedro I. Os dois morreram na hora. Nas redes sociais, um comunicado informou o falecimento do cantor.