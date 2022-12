Influenciadora diz já ter beijado mais de 10 pessoas na primeira noite da Farofa da Gkay

Influenciadora Dora Figueiredo revela estar atrás da coroa da pegação, que pertence à Viih Tube

A influenciadora Dora Figueiredo (28) decidiu entrar na tão complicada disputa pelo título de maior pegadora da Farofa da Gkay de 2022. A “coroa”, até então, pertence a youtuber Viih Tube (22), mas que este ano está sossegada, esperando sua filha com o ex-BBB Eliezer (32)

Em seus stories no Instagram, a influenciadora contou que já beijou 14 pessoas na primeira noite do tão esperado evento. Em seu quarto de hotel em Fortaleza, no Ceará, Dora foi perguntada quantas bocas beijou e não escondeu.

“Atualmente, estou na contagem 14. Agora vou dormir, 7 horas da manhã, já deu 24 horas acordada”, disse ela. “Sou a do beijo. Inclusive, estou com seis e contando. Mal começou a Farofa estou on e roteando. Não perco a oportunidade, estou aqui para pegar a coroa da rainha Viih Tube”, comentou no início da festa, em entrevista para o Multishow.

A @dorafigueiredo tá com foco no objetivo de receber a faixa da @viihtube e já beijou seis 🔥 #FarofaDaGkayNoMultishowpic.twitter.com/zrlvxePnq3 — Multishow (@multishow) December 6, 2022

A missão de passar Viih Tube é complicada. Na última edição do evento mais esperado do ano pelas subcelebridades da internet, a futura mamãe alcançou a incrível meta de 46 pessoas beijadas. Como este ano ela está off, outras influenciadoras estão na batalha pela coroa.

Por enquanto, os grandes destaques que são sabidos do público são Karoline Lima, que pegou alguns influenciadores e Julia Puzzuoli. Além da própria Júlia, a loira já ficou com John Vlogs, Nilson Neto, Mc Pablinho (filho de Valesca Popozuda, que também ficou com Dora), Isaías e Thallysson.