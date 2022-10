Influenciadora digital morre em grave acidente de carro em São Paulo

A influenciadora digital Lara Cleaver voltava de um rancho em Guaraci junto com a irmã gêmea e a prima

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 16h44

Na madrugada desta segunda-feira, 24, a influenciadora digital e modelo Lara Cleaver Afonso (26), faleceu, após o veículo em que ela estava dirigindo capotar na Rodovia Armando Salles Oliveira em São Paulo. A jovem voltava de um rancho em Guaraci e seguia para Olímpia, onde residia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, com o impacto da batida, Lara teria sido jogada para fora do carro, o que causou diversas fraturas. A jovem chegou a receber atendimento médico no local, com manobras de reanimação, foi encaminhada para o hospital HB Saúde, porém não resistiu aos ferimentos.

Ainda, à bordo do veículo estavam a irmã gêmea dela, Dara Cleaver Afonso (26), que estava sentada no banco do passageiro, e a prima Vitória Molina Leite da Silva (25). Dara, foi socorrida e segue estável. Já a prima, que estava sentada no banco traseiro, teve apenas leve escoriações pelo corpo.

Na manhã de hoje no cemitério São José, em Olímpia, o corpo de Lara foi enterrado com grande comoção.

Inconformados com a tragédia, nas redes socias das gêmeas, os seguidores escreveram mensagens de apoio. "Muito triste ...Deus conforte!", disse um. Meus sinceros sentimentos! Até agora não estou acreditando! Descanse em paz lara! E fico em orações pela sua irmã!", escreveu outro.

VEJA A ULTÍMA PUBLICAÇÃO DAS INFLUENCIADORAS: