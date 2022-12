Influenciadora compra relógio de luxo de mais de R$135 mil

Influenciadora Gabriela Sales, conhecida como Rica de Marré, ostenta relógio de luxo

Neste sábado, a influenciadora Gabriela Sales, mais conhecida na internet como Rica de Marré, decidiu deixar seus seguidores de queixo caído! A jornalista comprou um relógio caríssimo de uma das marcas mais luxuosas.

A nova aquisição da influenciadora se trata de nada mais nada menos que um Bvlgari, avaliado em cerca de R$138 mil. “Eu juro! Em toda a minha vida eu nunca gastei tanto em um único dia. É a primeira vez... Estou com peso na consciência? Não! Quando a fatura chegar eu vou ficar? Provavelmente sim”, brincou a influenciadora.

“Marcas, mandem publis, mandem jobs! Preciso pagar meus boletos. Mas não comprei nada no impulso. Comprei um relógio que eu sempre sonhei em ter. Abrão, tu lembra que em Miami, em 2017, eu falava que queria ter? Eu sempre tive outras prioridades. Hoje eu falei, quer saber? Eu trabalho para isso! Comprei um bracelete, bolsa, várias makes. Deu a louca na patroa”, completou.

Além disso, uma seguidora decidiu mandar uma mensagem parabenizando a compra da famosa: “Eu fiquei tão feliz que você tenha comprado o relógio, porque você sempre falava nele”. Que foi respondida por Rica: “Obrigada, meu amor! Estou muito feliz também. Uma das coisas que gosto de fazer (desde sempre) é mentalizar coisas que quero comprar/ser/estar. Me mentalizo nas situações e acho que isso é um bom primeiro passo para realizarmos nossos desejos”.

Rica de Marré mostra relógio de luxo - Créditos: Reprodução / Instagram



Galvão Bueno ostenta relógio milionário em passeio pelo Catar

O mundo dos relógios de luxo entre famosos brasileiros está bem frequentado! Além de Rica de Marré, o narrador esportivo Galvão Bueno ostentou pelas ruas do Catar com um relógio caríssimo! O famoso estava usando um Richard Mille RM011 Le Mans, todo em ouro rosé e titânio. A peça está avaliada em cerca de R$1,5 milhão. Mas ela tem todo um significado especial por trás de sua existência. O acessório foi criado para homenagear as 24 horas de Le Mans, uma das corridas mais tradicionais do mundo, sendo a maior do planeta todo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Galvão Bueno (@galvaobueno)

E a Copa do Mundo de 2022 estava sendo bem frequentada quando o assunto eram relógios caríssimos! Além de Galvão, os jogadores Messi, Neymar, Mbappé e Cristiano Ronaldo também já foram flagrados usando peças que vão de R$32 mil até R$1,3 milhão. O técnico Tite e os ex-jogadores Roberto Carlos e Cafu também ostentam relógios impressionantes. O último, foi visto com um CVSTUS Metropolitan Cafu Edition, com apenas 50 peças feitas, avaliado em R$230 mil.