Influenciadora acusa Antony, da Seleção Brasileira, de ameaçá-la: ‘Não sei quem é você mais’

DJ Gabriela Cavallin viveu affair com Antony, da Seleção Brasileira e do Manchester United, e teve prints de conversas expostos

Nesta terça-feira, 6, o Portal Leo Dias teve acesso a conversa entre a influenciadora digital e DJ Gabi Cavallin com seu ex-namorado, o jogador de futebol do Manchester United e da Seleção Brasileira, Antony. Nas imagens, de quando ainda estavam juntos, ela afirma que o atleta “jogou o carro” onde estavam na rodovia, deixando ela assustada e até a machucando.

“Você jogou o carro na rodovia porque eu não queria te responder e tava quieta. Você parou o carro no acostamento cheio de caminhão passando. Você correu pra dentro da favela. Gritou comigo socou aquele banco do carro, o vidro”, disse Gabi, nos prints expostos pelo jornalista de fofocas.

Antony, por sua vez, responde que “nunca mais chego perto de você, tá? Juro, sério”. “Tenho medo de você. Não sei quem é você mais. Eu não tinha medo do meu Antony que eu namorava”, disparou a influenciadora digital.

Já em outra imagem divulgada, Antony manda mais mensagens, em outra tentativa de entrar em contato com a ex-namorada. “Me perdoa e quem te mandava mensagem não manda mais. Fui. Por mais que você nunca me perdoe e nunca mais me desculpe, te peço perdão mais uma vez. E fica tranquila que nunca mais vai escutar isso, se cuide Gabi”, disse o atleta.

Então, o ponta direita do Manchester United tenta ligar seis vezes para a DJ em um intervalo de 10 minutos, mandando mais mensagens. “Me liga. Me atende agora”, disse ele. Sem resposta, Antony tenta de novo: “Ok. Não vamos nos falar mais ok, só te peço uma coisa, não manda mais mensagem pro meu irmão”.

Procurada pelo portal do Leo Dias, Gabriela Cavallin não quis se manifestar, bastante abalada. Já a assessoria de Antony escreveu: “O Antony tomou conhecimento dos fatos via imprensa. Ele vai se inteirar sobre o assunto, para que possa ter uma posição a respeito. Por ora, então, não há nada a ser declarado.”

🚨⚠



O Léo Dias publicou print's de uma conversa de Gabi Cavallin, Dj e influenciadora, e do jogador Antony, do Manchester United, em que ela afirma que ele “jogou o carro” onde estavam na rodovia.



Em um trecho, a DJ escreveu:



- Você jogou o carro na rodovia porque eu não… pic.twitter.com/wvYtPkF2WA — Goleada Info (@goleada_info) June 6, 2023

Antony é flagrado ao lado de DJ Gabi Cavallin com quem traiu a ex-esposa

No final de dezembro do ano passado, Antony foi flagrado com Gabriela Cavallin, com quem teria traído sua esposa, Rosilenny Batista. Segundo o jornal Extra, ele teria ido correndo para os braços da amante após chegar arrasado do Catar, onde o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo.