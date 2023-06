Influenciador toma casa que deu de presente para a mãe: "Não suporto ingratidão"

Influenciador toma casa que deu de presente; ele explicou sua decisão nas redes sociais

Um vídeo polêmico protagonizado pelo influenciador Junior Caldeirão está gerando muita repercussão nas redes sociais. É que ele anunciou que vai pedir a casa que deu de presente para a mãe de volta. Revoltado, ele gravou um vídeo explicando o que aconteceu.

“Ela falou que tudo o que fiz foi porque ela não pediu, que era porque eu estava oferecendo. Eu não preciso nem falar nada, né? Já que não me pediram nada, já falei com minha advogada, vou entrar com ação e vou tomar a casa", avisou ele nesta quarta-feira (7).

No vídeo, ele também disse que inclusive buscou ajuda de advogados. "Vou pegar a casa, vou vender e dar pra alguém que seja grato. Se tem uma coisa que eu não suporto é ingratidão”, disse ele revoltado nas redes sociais.

A decisão foi motivada por brigas familiares. Recentemente, Junior Caldeirão denunciou que foi vítima de abuso quando era criança, algo que foi negligenciado pela família. “Eu me lembro de tudo! Já fazem nove anos, mas eu me lembro como se fosse hoje! Aí vem falar comigo: ‘Ah, por que não falou antes? Por que não denunciou?’, pra que se eu estou falando e ninguém acredita?“, disparou ele em outro vídeo publicado nesta semana.

Veja o vídeo:

🚨FAMOSOS: Júnior Caldeirão afirma que irá tomar a casa que deu aos parentes após ingratidão por parte deles.



