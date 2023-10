Influenciador solta o verbo após xaveco em Luísa Sonza: "Estava nervoso"

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Guilherme revelou detalhes dos bastidores de vídeo viral com Luísa Sonza

Depois de viralizar com um pedido ousado para Luísa Sonza (23), o influenciador Bruno Guilherme (24) confessou que deseja reencontrar a artista pessoalmente. Em entrevista à CARAS Brasil, o rapaz abriu o coração e relembrou como foi gravar o vídeo viral com a artista pop.

Segundo Bruno, o encontro entre ele e Luísa foi organizado a partir de uma empresa a qual ele estava fazendo publicidade. Aproveitando que se tratava de um evento que contava com a presença da artista, ele então não perdeu a oportunidade de bater um papinho.

"Na hora de gravar com ela estava um pouco nervoso porque não sabia como ela iria reagir, mas já de início percebi que ela era super simpática e tudo ficou mais tranquilo", disse ele, que completou: "A reação dela foi muito melhor do que eu esperava, ela amou os presentes, e no final eu pedi um selinho como eu faço na maioria dos meus vídeos".

O influencer completou dizendo que imaginava que o vídeo poderia gerar um certo engajamento nas redes sociais por conta da presença da diva pop, mas ele acabou ganhando ainda mais visualizações e repercutindo mais do que ele pensava.

"Já sabia que seria um vídeo viral por conta de se tratar da Luísa mas não esperava que chegasse nas proporções que está chegando. No mais, foi muito legal gravar com ela, um pessoa extremamente querida, espero encontrá-la novamente", finalizou.

QUEM É BRUNO GUILHERME?

Nascido em Quedas do Iguaçu, interior do Paraná, Bruno Guilherme possui mais de 4 milhões de seguidores entre seus perfis do TikTok e Instagram. Ele costuma gravar vídeos em que oferece uma quantia baixa de dinheiro ou um presente misterioso e, no fim da brincadeira, pergunta: "você acha que esse presente merece um selinho?".

O influenciador começou a gravar vídeos em 2016 e os compartilhava em seu canal do YouTube. Após um período afastado da criação de conteúdo, ele voltou ao TikTok no ano de 2022 se tornou um grande sucesso com o vídeo reproduzindo brincadeira.

Hoje ele mora em Paranaguá, no litoral do Paraná, e se autointitula como "Brazilian NPC" que significa "brasileiro não jogável", em português. Ele faz parte da agência Aloha Influencers, que cuida da carreira de outros nomes do TikTok e até mesmo da atriz Mel Maia.

Os vídeos das brincadeiras de Bruno costumam ultrapassar milhões de visualizações. O registro gravado ao lado de Luísa Sonza, por exemplo, já acumula mais de 3 milhões de cliques no TikTok. Nos comentários, fãs torceram para que o selinho entre ele e a cantora acontecesse. "Torci muito", escreveu um. "Bela tentativa", disse outro.