Influenciador morre aos 23 anos de forma misteriosa e amigo faz acusação

O influenciador digital Muudea Sedik foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 23 anos de idade. Ele era conhecido pelo nome de Twomad nas redes sociais e fazia vídeos para o YouTube sobre terror e jogos. A causa da morte dele ainda é desconhecida. Depois da morte dele, um colega de profissão fez graves acusações contra o rapaz.

A morte de Muudea foi declarada na noite de terça-feira, 13. De acordo com o site TMZ, o rapaz não fazia contato com os amigos há alguns dias e gerou preocupação. Então, os amigos dele acionaram a polícia, que encontrou na casa dele e o encontrou sem vida. Por enquanto, a investigação aponta para uma possível overdose, mas o caso segue em aberto.

Com a divulgação da notícia da morte dele, o YouTube Jameskii fez um post nas redes sociais com acusações contra Muudea. Ele acusou o rapaz de ter sido “estuprador e pedófilo”.

"Posso finalmente dizer isso. Twomad era estuprador e pedófilo. Nos últimos anos, ele tentou me assassinar várias vezes por ajudar a polícia e os detetives em vários estados a investigar muitas coisas horríveis que ele fez. Ele queria tirar várias vidas inocentes, sentando-se ao volante e indo de frente para a rodovia enquanto estava sob o efeito de drogas ilegais. Ele não teve sucesso uma vez, pois teve uma overdose antes de matar alguém, então tentou novamente. Apesar de ele tentar me matar e de várias vidas inocentes, tenho tentado ajudar as autoridades a garantir que ele esteja seguro, não se machuque e não prejudique ninguém", disse ele.

E completou: "Lembre-se de que ele é um estuprador e um pedófilo, ele continuou a atacar os vulneráveis mesmo depois que a polícia se envolveu, incluindo um menino de 13 anos em um hospital psiquiátrico. A tragédia não desculpa nenhuma de suas ações. Abordarei muitas coisas quando organizar totalmente meus pensamentos. Os últimos meses foram uma bagunça total e foi por isso que acabei na emergência. Por favor, me dê tempo".

