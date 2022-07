Influenciador Gustavo Tubarão é diagnosticado com paralisia de Bell

Influenciador Gustavo Tubarão, de 22 anos, revela diagnóstico de paralisia de Bell, que causa paralisia no rosto

O influenciador digital Gustavo Tubarão (22) deixou os fãs assustados no último domingo, 24, ao publicar um vídeo em seu perfil no Instagram.

O "agroinfluencer" contou para os fãs que foi diagnosticado com paralisia de Bell: "Eu tenho essa obrigação de falar, fui almoçar ontem e na hora do almoço eu senti minha boca esquisita. Olhei no espelho e minha cara estava torta", começou falando.

A paralisia é provocada, na maioria das vezes, pelo vírus do herpes, que fica adormecido no corpo. Quando a imunidade cai, o vírus desperta e ataca o nervo facial.

Ele contou que precisou correr para o hospital, porque achava que estava tendo um AVC (acidente vascular cerebral). Tubarão disse ainda que teve crise de ansiedade após o susto.

"Fiquei desesperado e ontem era o casamento da minha irmã. Graças a Deus tinha uns primos médicos e eu estou diagnosticado com paralisia de Bell. Estou bem, só sinto uma dor atrás da orelha", revelou.

O mineiro Gustavo Almeida Freire ficou famoso na internet ao mostrar a vida no campo.

Confira o vídeo de Gustavo Tubarão sobre o diagnóstico da doença:

