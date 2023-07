Influenciador gera revolta após vídeo com a esposa viralizar: "Moleque"

Influenciador gera revolta após vídeo cair na web; ele já se pronunciou nas redes sociais

Um vídeo protagonizado pelo youtuber Lucio dos Santos Lima, que é conhecido entre os fãs como Cerol, gerou indignação nas redes sociais e duras críticas contra o rapaz. No trecho, parte de uma transmissão ao vivo, ele conversa com a esposa de forma ríspida.

Seguidores não gostaram nada da fala e deixaram muitas críticas para o rapaz que foi acusado de tratar mal a amada. Ele chega a virar a câmera para mostrá-la durante uma discussão, o que gerou muitas críticas.

Após a repercussão do trecho, Cerol publicou um desabafo em seu perfil. "Tenho 10 anos juntos com a Carol, fico impressionado como um bando de desocupados conseguem pegar um trecho fora de contexto da live pra inventar besteira como se eu a tratasse mal, logo o povo que começa namorar e não dura 1 mês. Vai fazer algo útil pra vida de vocês, vai", disse ele.

Fãs criticaram o vídeo

"Ele não passa de um cosplay do Rezende quando namorava Virgínia e a tratava mal para ganhar like… Aff, desprezível", disse uma internauta ao ver as cenas. "Um merd* desse! Aí mulherada, se valorizem! Vocês merecem respeito, carinho e atenção. Fica dando moral pra esses manés aí que se acham. Se é minha filha, eu dou uma Áurea num bost* desse", detonou outro.

"Isso que dá se relacionar com moleques, sempre vão tratar mulheres assim", disse uma terceira. "Barra todos enfrentam, relacionamento só sabe quem convive, mas pra que xingar a mina dessa forma?[risos]. Só quem já foi casado tá ligado que passa por cada uma que tira o sério. Porém...", comentou mais um.

Assista ao vídeo polêmico:

