Influenciador é obrigado a tirar pulseira LGBTQIA+ para entrar em estádio no Catar

Influenciador Toguro teve que dar a pulseira para um funcionário do estádio, caso contrário, não assistiria ao jogo no Catar

Nesta segunda-feira, 28, o influenciador Toguro (29) acabou passando por um perrengue e tanto no Catar. Indo presenciar um jogo da Copa do Mundo, ele foi impedido de entrar no estádio por estar usando uma pulseira com as cores da bandeira LGBTQIA+.

Em seu perfil oficial no Twitter, Toguro publicou um vídeo de um funcionário do estádio pedindo para que ele retire a pulseira. Se não o fizesse, não poderia entrar para assistir o jogo de futebol. Então, ele deu a peça para o funcionário.

Quem estava gravando, decidiu comentar a situação polêmica que estava sendo vista: “Os caras estão mandando o Toguro tirar a pulseira”, exclamou. Logo depois, ele explicou que tudo isso era “culpa da Fifa”.

De acordo com as leis do Catar, a homossexualidade é considerada crime. A prática de atos homoafetivos pode levar a até oito anos de prisão, podendo chegar até, em alguns casos específicos, à pena de morte. Durante a Copa do Mundo de 2022 não está permitindo nada que faça alusão ao movimento LGBTQIA+, mas mesmo assim, enfrenta protestos sobre o tema.

Veja a publicação do influenciador fitness Toguro mostrando que, ao entrar no estádio da Copa do Mundo no Catar, foi pedido que tirasse sua pulseira que fazia alusão à bandeira LGBQIA+:

não pude entrar com minha pulseira 🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/mPKyvswsSJ — Toguro (@toguro) November 28, 2022

Copa do Mundo: saiba alguns dos detalhes sobre os ternos feitos sob medida para os jogadores da seleção brasileira para o Mundial do Catar

Os atletas da Seleção Brasileira receberam ternos super elegantes, feitos sob medida para os momentos que aconteceram fora dos campos. Eles apareceram com ternos cinzas para chegar ao Catar para a Copa do Mundo. Os ternos foram feitos pelo alfaiate Ricardo Almeida e demoraram cerca de cinco meses para ficarem prontos, e seus forros tem uma estampa paisley, desenvolvida com elementos da cultura brasileira.