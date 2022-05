Influencer usa look para homenagear natureza

Juliana Rast desfila pelo tapete vermelho do Festival de Cannes e prestigia nova obra de David Cronenberg

Brilhar com um look estiloso e assistir a um belo filme. Esse foi o roteiro que a empresária Juliana Rast seguiu, ao desfilar pelo tapete vermelho do Festival de Cannes e assistir à première do longa Crimes of the Future (Crimes do Futuro, em tradução livre), do cineasta David Cronenberg, e estrelado por Viggo Mortensen e Kristen Stewart.

O filme propõe um debate sobre os limites do corpo humano, discutindo a nossa proximidade cada vez maior com a tecnologia, tornando esta uma obra para assistir e refletir sobre os rumos que estamos tomando.

“Será isso o que vai acontecer conosco? Estaremos andando em direção a um caminho sem volta, onde cada vez mais que nos afastamos da natureza, nos afastamos da vida e de toda a sua plenitude?”, indaga.

Foto: Gerson Lírio

A influenciadora cultural optou por um visual sem muitas joias chamativas, utilizando os brincos do designer Mignonne Gavigan, em que presta uma homenagem à sua arara de estimação, Coco, além de retratar a sua grande estima pelos animais. “Para mim quanto mais ficamos perto da natureza estamos mais próximos de Deus, e o nosso futuro talvez seja melhor do que retrata o filme”, finaliza.

Foto: Gerson Lírio

