Influencer rompe amizade com Duda Reis após descobrir affair da atriz com seu ex, André Luiz Frambach

Influenciadora digital Rafaella Cunha fez desabafo na web após saber do romance da 'amiga', Duda Reis, com seu ex-namorado, André Luiz Frambach

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 13h37 - Atualizado às 14h26

Duda Reis (20) foi bastante citada nas redes sociais nesta sexta-feira, 28.

Isso porque a atriz está vivendo um novo affair com o ator André Luiz Frambach (24), que estava com Larissa Manoela (21) dias atrás.

O perfil de fofocas Gossip do Dia compartilhou um flagra exclusivo dos dois aos beijos em um restaurante recentemente.

A influenciadora digital Rafaella Cunha (24), que é ex-namorada de André, foi até os Stories de seu Instagram para falar sobre sua relação com sua até então amiga. A influenciadora se mostrou bastante decepcionada com a atriz, que conheceu o ator quando Rafaella e ele ainda namoravam.

“Não vou dizer que eu já esperava isso vindo dela, porque você nunca espera uma coisa dessas vindo de uma pessoa que você chama de amiga. Mesmo eu estando aqui em Los Angeles, a minha amizade com ela é de muitos anos atrás. E pra mim, amizade não quer dozer tempo e distância. Amizade pra mim, é algo que você se conecta com a pessoa e mantém aquilo independente de qualquer coisa", disse Rafaella.

"Ele muito menos, gente. Pelo amor de Deus. A minha história com ele se encerrou três anos atrás quando ele me traiu. Nós terminamos e eu nunca mais fui atrás dele e vice versa. Cada um seguiu sua vida", acrescentou, relembrando a traição de Frambach com a atriz Rayssa Bratillieri (24), com quem ele contracenava e fazia par romântico em Malhação, em 2018.

Rafaella finalizou dizendo que apesar do carinho que ainda tem pelos dois, quer distância. “Mas é isso, gente. Vivendo e aprendendo. Quero muito que os dois sejam felizes. Isso não condiz com os valores que eu acredito para mim, manter pessoas assim do meu lado. Mas independente de qualquer coisa, são duas pessoas que já fizeram parte da minha vida, que eu tenho um carinho, bem lá no fundinho, mas eu tenho um carinho pelos dois e quero que sejam felizes".

Ela ainda comentou em uma publicação na página: "Só de pensar que quando eu terminei eu fui sofrer na casa dela (ela lembra bem disso porque passamos a virada de ano juntas) vivendo e aprendendo! Hahaha! Se decepcionar com “””amizade””” é pesado, galerinha. Quanto a macho, a gente já espera o pior".

Confira as imagens de Duda Reis com André Luiz Frambach: