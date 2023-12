Influencer rebate haters após elogiar Bruna Biancardi: ‘Ela é solteira'

Bruna Biancardi recebeu elogio de um influenciador digital e ele foi atacado nas redes sociais pelos haters. Porém, ele rebateu: ‘É linda mesmo'

O influenciador digital e modelo Murilo Dias, de 32 anos, virou assunto nas redes sociais nesta semana após deixar um comentário com elogio para Bruna Biancardi, que é a ex-namorada de Neymar Jr e mãe de Mavie. Em um post dela de biquíni, ele comentou: “Você é linda”. E Bruna respondeu o comentário com um emoji sorrindo e um macaquinho que escondia o rosto. Com isso, os internautas foram atacar o rapaz, mas ele não ficou quieto.

Nos stories do Instagram, ele se defendeu e rebateu os comentários negativos ao dizer que Bruna é linda e está solteira. “Escrevo na maior humildade, quem me conhece sabe. Mesmo vocês me falando absurdos aqui, eu não vou retrucar e nem desejar o mesmo a ninguém, sintam-se abraçados. Que Deus proteja a todos vocês”, disse ele, e completou: “Não sei qual é a de vocês virem me atacar, ameaçar, não tenho medo. Apenas fiz um elogio para uma mulher solteira, qeu é linda mesmo”.

Na sequência, ele disse: “Cada uma com sua beleza individual e livre para serem apreciadas, isso era para ser normal! Ela é solteira, independente e ninguém tem dono aqui. Vocês têm que parar de tornar algo pequeno em gigantesco e negativo, isso pode acabar com a vida de outras pessoas. Esse fanatismo descontrolado, vocês precisam de ajuda urgente, não compreendem a realidade. Não está acontecendo nada entre ninguém, foi uma ação e reação, só isso. Se vocês são fãs mesmo do moleque, que seja pro bem, pra pregar o amor, a felicidade, união e não o ódio. Futebol é mais que isso, família. Só queria agradecer pela atenção. Não quero confusão e se acharam ruim, aí é fé. Estou aqui para agradar ninguém e principalmente respeitem a Bruna. Muito nós família, esclarecer pra quem importa”.

Vale lembrar que Bruna Biancardi anunciou o fim do namoro com Neymar Jr em novembro deste ano.

Quem é Murilo Dias?

Murilo Dias tem 32 anos e nasceu em Brazlândia, no Distrito Federal. Ele é modelo e influenciador digital, e mora em São Paulo. Ele tem quase 400 mil seguidores no Instagram e adora postar fotos exibindo as várias tatuagens que tem pelo corpo.

O rapaz já participou dos programas Soltos em Floripa e A Grande Conquista.