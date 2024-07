Influencer expõe suposta pivô na separação de Iza: ‘Acabou com meu casamento’

Uma influenciadora digital surpreendeu ao expor uma situação envolvendo a suposta pivô na separação de Iza e Yuri Lima

O assunto sobre a separação da cantora Iza e do jogador de futebol Yuri Lima teve grande repercussão na internet desde a noite de quarta-feira, 10, quando ela revelou que foi traída durante a gravidez. Agora, uma influenciadora digital revelou que reconheceu a mulher apontada como pivô na separação.

Em um post nas redes sociais, a influenciadora digital Vitória Guarizo Demito contou que viu a foto da mulher apontada como pivô na separação de Iza e Yuri e percebeu que é a mesma mulher que se envolveu com seu marido. Ela disse que viu a mulher com seu ex-marido pelas câmeras de segurança de sua casa quando descobriu que foi traída pelo ex-marido.

“Aqui, meu ex-marido e ela. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Tá aí a data! Gente, eu estou chocada! A amante do ex-marido da Iza acabou com meu casamento em 2019”, disse ela, e completou: “Do meu ex eu já esperava. E aí eu percebi que não foi só comigo, não foi só com a Iza. Prendam seus maridos”.

Iza mandou recado para Leo Dias

A cantora Iza surpreendeu ao escrever um recado para o colunista Leo Dias após revelar o fim do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima. Em uma mensagem nos stories do Instagram, ela agradeceu por uma atitude dele.

Isso porque Leo Dias foi quem recebeu as provas da traição de Yuri contra Iza. Ele decidiu entregar o material para a equipe da cantora e não publicar em seu site antes que ela tomasse uma decisão. Depois que Iza publicou o vídeo sobre a traição e o fim do namoro, ele divulgou mais informações sobre o que descobriu.

Com isso, Iza se sentiu grata por ele ter esperado a sua decisão sobre o que fazer nesta situação delicada e decidiu agradecer publicamente. “Sei que você não pediu, mas obrigada Leo Dias por me avisar. Você recebeu tudo e podia simplesmente postar. Mas resolveu me avisar antes e decidir comigo o que fazer. Muito obrigada”, escreveu.