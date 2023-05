Influencer Bia Ben relata caso sobrenatural na Amazônia: "A energia me pegou"

Durante participação no especial CARAS Amazônia, Bia Ben contou como foi sua primeira experiência ao entrar na floresta

A influenciadora Bia Ben revelou que passou por uma experiência sobrenatural ao entrar na floresta amazônica. Em participação no especial CARAS Amazônia, a famosa detalhou como foi a sensação de adentrar pela primeira vez na região que é conhecida por ser uma das mais importantes do mundo.

Segundo Bia, que não negou ser uma pessoa bastante urbana, ela primeiramente sentiu a sensação de mal-estar. " A energia daqui é surreal. Quando você entra na floresta, você sente uma energia" , iniciou ela que completou: "Me pegou, porque eu entrei na floresta toda de branco e a energia me pegou ".

"O pessoal falou: 'Tá passando mal, tá passando mal'. Mas eu senti muitas coisas alí na floresta e me deu um sono, como se fosse 'um quebranto', sabe? E aí eu senti tudo isso, mas foi incrível", disse.

Ainda durante o bate-papo com a CARAS, Bia contou que teve uma segunda experiência na viagem que a surpreendeu. A carioca, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, também sentiu algo diferente ao ter contato com uma árvore centenária chamada Sumaúma.

"Existem coisas ali na floresta, no meio do mato, que só elas veem, só elas estão presentes, então elas vão guardando essas memórias. Então é muito legal quando você se abre ao ponto de poder se conectar com a natureza, de se conectar com as árvores e sentir algo do tipo", contou.

" Quando eu toquei nessa árvore, eu já senti uma paz, mas eu senti que tinha um pouco mais . Eu e o André, que veio comigo, entramos em uma parte da árvore, como se fosse um buraco dentro dela. O André conseguiu ouvir vozes, como se fossem várias pessoas, 100 pessoas falando um monte de coisa no ouvido dele. Ele falou: 'Tá ouvindo esse barulho?' Era como se fosse um tambor. Eu ouvi umas três quatro vezes o tambor ", disse.

Bia continuou afirmando que tentou gravar o com o celular, mas não conseguiu captar a experiência que estava vivendo : "Por isso é tão importante você estar aqui de corpo e alma, para receber de tudo que tem aqui. Porque a água é uma coisa, a terra é outra, a folha e o pássaro que passa".