A inesquecível trajetória de Paulinha Abelha, integrante do Calcinha Preta

Em homenagem a artista, a CARAS relembra a brilhante carreira da cantora. Confira!

Na última quarta-feira, 23, Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, veio a óbito aos 43 anos. A artista estava internada desde o dia 11 de fevereiro, em decorrência de problemas renais.

A morte foi confirmada pela assessoria da cantora através de uma nota publicada nas redes sociais. Segundo a nota, Paulinha faleceu "em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico".

Fãs, amigos e familiares da cantora prestaram homenagens para ela nas redes sociais. O também cantor Clevinho Santos, marido de Paulinha, usou sua conta oficial no Instagram para homenagear a amada.

"Eu te amarei para sempre", escreveu Clevinho na legenda da publicação, em que a cantora aparece como um anjo.

A trajetória

Nascida em 16 de agosto de 1978, Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, mais conhecida como Paulinha Abelha, era natural do município de Simão Dias, no interior de Sergipe. A artista iniciou sua carreira aos 12 anos, mas a carreira como cantora profissional se deu com a banda Panela de Barro.

Mais tarde ela ingressou no grupo Calcinha Preta, tornando-se uma das principais vozes da banda. Entre idas e vindas, Paulinha retornou para o grupo em 2018, onde ficou permanentemente.

Ícone do forró a artista gravou diversos sucessos ao longo de sua carreira, entre eles Louca Por Ti, Vou Te Dominar, 24 horas de Amor, e Tutti-Frutti.

Em homenagem a brilhante cantora brasileira, a CARAS apresenta em seu podcast a trajetória de Paulinha Abelha. Confira aqui!

