Inédito! Aos 64 anos, Gretchen fica loira pela primeira vez: "Ainda mais linda"

Gretchen fica loira pela primeira vez e ganha elogios dos fãs; veja

A cantora Gretchen radicalizou e surgiu pela primeira vez loira. Ela mostrou nesta quinta-feira, 20, seu novíssimo visual e impressionou os fãs. A musa deu uma pausa no verão europeu e surgiu direto de Portugal para mostrar seu look inspirado no filme Barbie.

Esdras de Souza, marido da cantora, mostrou as primeiras fotos do novo visual e deixou uma mensagem ousada. "Minha gente, por aqui estamos a todo vapor com a morena toda estilosa. 'Barbieando' com look capilar novo", disse ele que aprovou o novo visual.

Gretchen também apareceu no Fofocalizando, programa do SBT, para mostrar seu novo visual. "Eu tô na praia, mudei ontem. Eu ia passar para o Leo porque queria mostrar em primeira mão. Ele pediu pra esperar até amanhã pra postar", disse ela ao vivo.

Nos comentários, seguidores reagiram ao novo visual da estrela. "Daqui a pouco as invejosa de plantão aparecem", disse um. "Amei o novo visual", declarou outro. "Gente, ela ficou ainda mais maravilhosa", escreveu um terceiro.

Nos últimos meses, Gretchen deu o que falar ao aparecer dançando com Esdras de Souza. Antes disso, ela compartilhou cliques usando apenas a roupa de banho e causou ao ostentar suas curvas mega torneadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esdras De Souza (@esdrasdesouza)

Não tem umbigo? Gretchen mostra a barriga e dá explicações: "Estourou"

A cantora Gretchen fez questão de mostrar que ainda tem umbigo. Isso mesmo: após muitas especulações envolvendo seu corpo, a estrela exibiu sem cortes e sem edições como é sua barriga.

Tudo aconteceu no programa Fofocalizando, quando ela era entrevistada. Em conversa com Leo Dias, ela foi elogiada pela boa forma que ainda ostenta. "Gretchen, que barriga é essa? Tá dura! Você quase não tem gordura", disse ele.

A cantora então pediu que fosse dado um close. "É muito abdominal todo dia. É músculo mesmo!", afirmou ela que mostrou que está em paz com o corpo. "Aproveita e foca [a câmera]! Vão dizer que eu não tenho umbigo!", disparou ela