Indireta para Neymar? Desabafo de Bruna Biancardi preocupa fãs: "Não é leal"

Desabafo de Bruna Biancardi surpreende seguidores; ela está no Brasil enquanto o craque está na Arábia Saudita

A influenciadora Bruna Biancardi intrigou os seguidores neste final de semana ao publicar uma reflexão corajosa nas redes sociais. A modelo mandou um recado que deixou muitos surpresos e em busca de respostas. Ela está grávida do craque Neymar.

"Se você não é leal a quem tá todo dia do teu lado, você não é leal a ninguém", disparou ela. A mensagem foi publicada sem qualquer explicação, o que ainda aumentou os rumores dos fãs de que algo não vai bem.

Vale lembrar que a influenciadora desembarcou no Brasil pra construir um quartinho para a filha, Mavie, na casa dos pais. Ela quer que a pequena também tenha um lar no Brasil caso decida passar temporadas na casa dos avós.

Durante a passagem pelo Brasil, a influenciadora também marcou presença na festa de outra personalidade, Virgínia Fonseca. Simpática, a grávidaapareceu com um vestido longo rosa, como mandava o dress code, e um casaquinho para espantar o frio. Ela ainda arrematou o look com uma bolsa Dior de R$ 26,7 mil.

A Bruna Biancardi repostou um post sobre lealdade e, logo em seguida, apagou. “Se você não é leal a quem tá todo dia do teu lado, você não é leal a ninguém”, diz o post. pic.twitter.com/OnQeiI4ENH — HABLE MAIS (@hablemaiis) September 17, 2023

Bruna Biancardi exibe barrigão com look fitness

Mais cedo nesta terça-feira, 12, Bruna Biancardi mostrou que tem experiência com estilo e conforto. Grávida, a modelo e influenciadora digital exibiu seu barrigão da gestação em ensaio fotográfico para uma marca de moda fitness.

Nas fotos, a musa apareceu com calça de ginástica e top, que deixou suas novas curvas à mostra aos seus seguidores. Bruna esbanjou a beleza ao posar belíssima e com muito estilo. E ela não deixou de arrancar elogios dos seguidores. "Ai que maravilhosa", "Você tá tão linda", "Chique!!", disseram eles.