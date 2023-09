Indireta? Karina Bacchi fala sobre o coração em novo vídeo

Karina Bacchi grava vídeo falando sobre o coração e Deus após rumores envolvendo a guarda do filho dela

A apresentadora Karina Bacchi surpreendeu os fãs na manhã desta sexta-feira, 15, ao gravar um vídeo nas redes sociais com um recado enigmático. Sem dar detalhes ou citar nomes, ela falou sobre a importância de proteger o coração e seguir os ensinamentos de Deus.

"Guarda seu coração. A palavra nos ensina que o coração é enganoso, que não devemos seguir nosso coração. Guarde seu coração como diz o provérbio 4:23, sobretudo o que se deve guardar, guarde seu coração porque dele procedem as fontes da vida. Se você deseja realmente ter uma vida de paz, uma vida de alegria, de força, de coragem, de contentamento, guarde o seu coração. Não se deixe levar, não deixe que a maldade do mundo, que a ira, que as notícias ruins tenham chama em seu coração. Acalma o seu coração para tudo isso, proteja o seu coração como com um escuro, com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com o domínio próprio de Deus. Deixe que ele te molde, deixa que o espírito santo te conduza, respira fundo, acalme-se, não vá na velocidade do mundo, das redes sociais, do avanço tecnológico, guarde seu coração a cada dia, acalme-se. A cada dia, guarde seu coração", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karina Bacchi (@karinabacchi)

Representante de Karina Bacchi fala sobre processo

Nesta semana foi divulgada uma nova informação sobre o processo de guarda do filho de Karina Bacchi. O ex-namorado dela, Amaury Nunes, tentou reconhecer a paternidade sócio-afetiva por ter convivido com o menino durante sua primeira infância. Porém, de acordo com o colunista Leo Dias, o caso foi negado na justiça. A equipe de Karina Bacchi informou que o caso corre em segredo de justiça.

"Esclarece minha cliente que o processo corre em segredo de justiça e com documentos sigilosos, envolvendo a intimidade e direitos de menor, que por toda sociedade devem ser preservados, nos termos da legislação brasileira", diz o texto assinado pelo advogado da artista.

Por isso, ela disse que não se pronunciará, mas alega que houve "distorção dos fatos", sem dar maiores detalhes. "Nesta linha, Karina não realizará qualquer manifestação, lamentando apenas a distorção dos fatos e da realidade, as críticas à decisão judicial, dentro de uma narrativa especulativa, assim como o 'vazamento' seletivo e parcial de dados". A nota foi publicada pela 'Quem'.

Vale lembrar que Karina Bacchi engravidou por meio da produção independente e o bebê nasceu nos Estados Unidos.