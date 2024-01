Indireta? Bruna Biancardi faz post enigmático: ‘Contamina'

Mãe da filha de Neymar Jr, Bruna Biancardi compartilha mensagem enigmática nos stories do Instagram e deixa os fãs curiosos

A influenciadora digital Bruna Biancardi agitou as redes sociais nesta semana ao compartilhar um post enigmático. Nos stories do Instagram, a estrela exibiu uma frase nos stories do Instagram e deixou os seguidores curiosos para saber se poderia ser uma indireta.

A mensagem dizia: “O ambiente contamina o comportamento. Em 2024 escolhe pessoas e lugares que te estimulem a ser melhor”. Porém, ela não explicou a sua intenção com o post.

Nos outros stories, Bruna postou apenas momentos com a filha, Mavie, de 3 meses, fruto do antigo relacionamento com Neymar Jr. Ela mostrou a menina com look encantador em seu colo e também a herdeira em outros momentos fofos. “Como foi eu eu vivi tanto tempo sem você? Razão da minha vida”, declarou.

Boa forma de Bruna Biancardi

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é ex-namorada de Neymar Jr, elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar uma nova foto na piscina. Apenas dois meses após dar à luz Mavie, sua primeira filha, ela revelou que já recuperou o seu corpo de antes da gravidez.

Na foto, ela surgiu apenas de biquíni estilo fio-dental ao tomar um banho de piscina no quintal de uma casa e ostentou suas curvas impecáveis. Na hora do clique, ela deu um sorrisão e caprichou na pose.

Nos comentários da foto, os fãs fizeram elogios para ela. “Perfeita demais”, disse um seguidor. “Você é muito linda”, declarou outro. “Gata!”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Bruna Biancardi está totalmente focada na maternidade. Ela está sempre cuidando da filha, Mavie, e está solteira desde que terminou o namoro com Neymar Jr há algumas semanas.