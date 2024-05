Indireta? Amanda Meirelles critica exposição de vítimas do RS e web relembra atitude de Davi

Ex-BBB, Amanda Meirelles fez um alerta sobre exposição das vítimas do RS e internautas apontam indireta para Davi: "Sofrimento não é entretenimento"

Amanda Meirelles, em conjunto com outros ex-BBBs, tem trabalhado diariamente para auxiliar as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Na última terça-feira, 14, a médica utilizou as redes sociais para fazer um alerta aos voluntários que estão no estado, e muitos internautas consideraram o recado como uma indireta ao campeão do BBB 24, Davi Brito.

Por meio dos Stories no Instagram, Amanda criticou a exposição que algumas pessoas tem feito dos gaúchos prejudicados pelas chuvas. “Quero agradecer a todos que estão ajudando de alguma forma, mas vamos lembrar que sofrimento não é entretenimento“, iniciou.

“Cuidado com a exposição de pessoas. Estão todos vulneráveis, o momento é desafiador e muito doloroso“, completou.

Na sequência, a campeã do BBB 23 reforçou que os registros podem ficar salvos na internet e, posteriormente, serem traumáticos para quem passou por toda essa situação. “As imagens depois que estão na rede podem ser usadas de diversas maneiras e podem machucar o outro”, pontuou a ex-sister.

A publicação chamou a atenção dos internautas, que logo cogitaram se tratar de uma indireta para Davi. Recentemente, o baiano foi criticado devido sua postura ao tentar entrevistar vítimas durante os resgates no RS. Até o momento, ambos não se posicionaram sobre os rumores.

Entenda polêmica envolvendo ida de Davi ao RS

Na última semana, Davi Brito, campeão do BBB 24, partiu rumo ao Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes. Antes de embarcar, ele não apenas divulgou sua campanha de arrecadação, mas também garantiu aos seguidores que prestaria contas, como uma resposta às críticas recebidas por utilizar seu Pix pessoal para receber doações.

Nesse final de semana, o campeão do BBB 24 precisou retornar para Salvador e explicou que precisava resolver assuntos pessoais e voltaria para ajudar mais pessoas assim que pudesse. O ex-motorista de aplicativo negou que tenha ido embora do RS após supostamente ter sido hostilizado em um dos hospitais do local. Ele garantiu que deve voltar em breve para as regiões afetadas.

Durante sua passagem pelas cidades do estado, Davi ajudou na cozinha de um dos abrigos e organizou caminhões com mantimentos para os moradores. Em meio a críticas, o jovem seguiu mostrando comprovantes de compras a respeito de valores doados.

Enquanto ainda estava no Rio Grande do Sul, o ex-brother foi chamado de insensível e inconveniente ao abrir uma transmissão ao vivo diante do período trágico enfrentado pelo povo gaúcho. O baiano também compartilhou algumas fotos sorridente em meio ao desastre climático, fazendo com que algumas pessoas julgassem a atitude como desrespeitosa.

"Eu sei que as pessoas às vezes me criticam muito e falam 'poxa, Davi está dando risada em foto, Davi está fazendo isso e aquilo'. Gente, eu estou ajudando aqui o pessoal", disse ele sobre os comentários recebidos.

E completou: "Vim com amor, carinho e gratidão, demonstrar o que sinto por dentro, que é amor em cuidar das vidas e salvar. As pessoas às vezes acabam me julgando muito, mas é isso. Tenho que continuar fazendo, vou continuar ajudando essas pessoas que estão carentes e precisam de mim nesse momento, de todos nós e do Brasil inteiro".