Imprensa internacional confunde a atual namorada de Neymar Jr com Bruna Marquezine

Neymar Jr curte viagem com a namorada Bruna Biancardi, mas site britânico chama a jovem de Bruna Marquezine em post na web

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 11h38

O jogador de futebol Neymar Jr aproveitou alguns dias de folga para viajar com a namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, para um resort em Miami, nos Estados Unidos. Porém, a imprensa internacional confundiu os relacionamentos do atleta.

Em uma publicação, o site Daily Mail, do Reino Unido, confundiu Bruna Biancardi com a ex-namorada de Neymar, a atriz Bruna Marquezine. No título da publicação, o site disse que “Neymar estava com sua namorada Bruna Marquezine enquanto aproveitava o feriado em Miami”. Porém, o post era sobre Neymar e Biancardi. Até o momento, a nota do site não foi atualizada com o nome correto da namorada do atleta brasileiro.

Vale lembrar que Neymar e Bruna Biancardi assumiram o namoro no início de 2022. Antes disso, eles foram fotografados juntos, mas não confirmaram o affair. Enquanto isso, Neymar terminou o romance com Bruna Marquezine no segundo semestre de 2018.

Site Daily Mail confunde Bruna Biancardi com Bruna Marquezine em post sobre Neymar Jr - Crédito: Reprodução

Relembre fotos de Neymar com a atual namorada, Bruna Biancardi:

