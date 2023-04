Igor Rickli vai à delegacia após família ser ameaçada de morte na internet

Ator Igor Rickili denunciou usuários da internet após ele e o filho sofrerem ameaças enquanto Aline Wirley está confinada

O ator Igor Rickli tomou providências após ter a família ameaçada através da internet. A esposa, Aline Wirley, está confinada no BBB 23 e o casal tem um filho de 8 anos, o Antônio.

Conforme noticiado por Fábia Oliveira, do Metrópoles, o ator e sua advogada teriam ido à delegacia na zona norte do Rio de Janeiro e pedido que os agentes localizassem os IPs das máquinas utilizadas pelos responsáveis pelos comentários. Além de solicitar uma investigação para entender se eles estão correndo risco de sofrer violência."Vou enterrar seu filho e sua mulher também", dizia um dos criminosos.

A ex-Rouge sobreviveu a mais um paredão e continua no reality na reta final. Após mais essa vitória, o marido dela aproveitou para elogiá-la. "Aline é a deusa da minha vida. Alguém que me ensina diariamente a ver o mundo com mais AMOR e me livra da culpa de não ser o que se espera que eu seja. Eu nunca vou cansar de afirmar e reafirmar o quanto minha mulher é GIGANTE, inteligente, encantadora, linda, brilhante e poderosa", disse ele.

"Aprendo com os passos dela e vejo com muita admiração como sua simples presença é capaz de iluminar um ambiente e tocar as pessoas… Eu confio na força da Aline, confio na SABEDORIA dela, vejo o crescimento dela e sou grato a ela pelo meu crescimento e por abraçar com tanta dedicação a responsabilidade de criar um menino tão amoroso e inteligente… Aline flui como um rio, ora calma, ora furiosa, mas sempre em movimento, mutável, VIVA. É uma força da natureza que me apaixona e inspira todos os dias", afirmou.

Veja: