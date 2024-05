Igor Rickli revela como foi a adoção dos filhos: ‘Ato de amor’

Igor Rickli relembra qual foi a intenção inicial ao entrar no Sistema Nacional de Adoção e qual foi o resultado da busca

O ator Igor Rickli e a cantora Aline Wirley são pais de três crianças. Eles tiveram um filho biológico, Antonio, e adotaram duas crianças há poucos meses. Agora, ele relembrou como foi o processo de adoção dos novos filhos.

Em um vídeo nas redes sociais, Igor contou que a intenção do casal era adotar apenas uma criança, mas se apaixonaram por irmãos e decidiram ficar com os dois. "Nós entramos no Sistema Nacional de Adoção para receber um menino de até sete anos, mas entendemos que ele tinha uma irmã e, quando conhecemos a irmã, ficamos completamente apaixonados. E não existia a possibilidade de ela não vir com a gente”, disse ele.

E completou: "Foi um processo muito rápido, cauteloso e muito organizado. Nós conhecemos os nossos filhos através da Busca Ativa, que é uma ferramenta que hoje facilita para que essas crianças que estão fora do padrão da predileção nacional encontrem as suas famílias, encontrem suas casas. Adotar é amor, é um ato de amor. E nós estamos vivendo isso. Hoje estamos com a nossa casa repleta de amor”.

Por sua vez, Aline afirmou: "A gente adotou duas crianças, nossos filhos. Estamos finalizando o processo. A gente está muito feliz”.

View this post on Instagram A post shared by CNJ (@cnj_oficial)

Aline Wirley fala sobre os filhos adotivos

Há pouco tempo, Aline Wirley e Igor Rickli conversaram com seus seguidores nas redes sociais e falaram sobre o processo de adoção dos filhos que está rolando desde o ano passado. O casal de estrelas explicou por que as crianças ainda não apareceram mostrando os rostinhos em nenhuma rede social ao ser questionado por um fã.

"Está quase, daqui a pouquinho vai poder [mostrar o rosto]", disse Igor. "O que mais a gente quer é compartilhar com vocês os rostinhos dos nossos filhos, mas a gente está num processo judicial, sigiloso, envolve muitas questões, muitas pessoas. Até que esteja tudo direitinho, a gente não pode mostrar. Eles são lindos! As coisas mais maravilhosas do mundo!", contou Aline.

Aline e Igor foram até Manaus em novembro para conhecer os filhos. Vale lembrar que os dois, já são pais de Antônio, de 8 anos, e sempre tiveram a vontade de adotar um filho. Em sua passagem pelo BBB 23, a cantora já havia dito que ela e o marido desejavam adotar uma criança.