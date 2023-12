Igor Rickli revela como está o processo de adoção: ‘Lindo e necessário’

Igor Rickli e Aline Wirley estão em Manaus para adotar duas crianças e contam sobre como está sendo o período de convivência

O ator Igor Rickli e a cantora Aline Wirley estão em processo de adoção de duas crianças em Manaus, no Amazonas. Eles foram para a região há cerca de 10 dias junto com o filho biológico deles, Antônio, para ter um período de convivência com as crianças que querem adotar. Agora, eles contaram mais detalhes de como está sendo esse período com as três crianças juntas e passando os dias unidos.

"Estamos aqui em Manaus, dos 17 dias, 10 já foram. Estamos muito felizes porque esse processo de convivência com as crianças está sendo lindo e necessário. Realmente se apresentam muitas coisas, mas está sendo muito rico, muito desafiador, muito potente e a gente está se tornando cada vez mais consciente que a adoção não é só sobre amor e sim sobre responsabilidade, sobre compromisso e a gente está muito feliz”, disse ele.

Então, o artista contou que a audiência para finalizar o processo deve acontecer em breve. “Muito feliz que está chegando o dia da nossa audiência, estamos caminhando muito bem, esperançosos para daqui a pouco voltar para casa com os nossos filhos. A gente está conseguindo, nesse processo todo, através da busca ativa, que é uma forma que o conselho nacional de justiça achou de facilitar crianças mais velhas ou fora do perfil conseguir serem adotadas. Porque, geralmente, a busca maior são por crianças mais novas, dentro de um padrão específico. Então falta pouco, estamos felizes, obrigado por todo mundo que está acompanhando a gente”, contou.

Por sua vez, Aline agradeceu pelo carinho dos seguidores com a família neste momento da vida deles. "A gente está muito conectado. Vocês estão acompanhando tudo que está acontecendo aqui. A gente recebe muitas mensagens de carinho e amor, muito obrigada. A gente está muito feliz”, afirmou.

View this post on Instagram A post shared by Igor Rickli (@igorrickli)

Filho de Aline Wirley e Igor Rickli se emociona ao conhecer possíveis irmãos adotivos

Os artistas compartilharam um momento especial em que apresentaram possíveis irmãos adotivos a seu filho Antônio. O menino teve a melhor reação ao conhecer os novos membros que devem integrar a família em breve!

Através de seu perfil oficial no Instagram, Igor dividiu o registro do encontro, que foi feito online: “O Antônio tava querendo muito conhecer vocês", Aline iniciou o primeiro contato. "Eu tô quase tendo um ataque cardíaco de tanta felicidade de encontrar vocês”, Antônio disparou assim que começou a conversar com os irmãozinhos.