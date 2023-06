Igor Rickli manda recado ao surgir de cropped: "Minha roupa não me define"

Marido de Aline Wirley, Igor Rickli sai em defesa de João Guilherme e manda recado; veja

O ator Igor Rickli usou suas redes sociais para se manifestar a respeito das críticas que recebeu nas últimas horas por conta de um vídeo publicado na web, no qual ele falou abertamente sobre sua sexualidade.

Na tarde desta quinta-feira, 29, no feed de seu Instagram, o marido de Aline Wirley publicou uma série de fotos em que aparece usando cropped, como uma forma de protestar e se opor contra as falas homofóbicas e machistas feitas por Nego Di, ao criticar o visual de João Guilherme durante a Semana de Moda de Paris.

"Que pouca vergonha, que fiasco. Vamos ser sinceros, não precisa de toda essa alegoria, essa perfumaria pra dar o r*abo. O cara quando bota esse tipo de look está com a placa atrás escrita: 'enfie'. Tá parecendo um patê, embalado a vácuo. Se veste que nem uma cachorra e vira o terror dos homens de masculinidade frágil. Agora, porque eu não gosto de me vestir de mulher e dar o meu rabo, a minha masculinidade é frágil", declarou Di.

Em resposta, Igor se pronunciou:"Pros “machões” que acham que somos só “cachorras loucas pra dar” um prato cheio pro seu deleite. Minha roupa não me define. Aproveito para evidenciar que meu prazer não está em me vestir “como mulher” e sim, em ter coragem para transgredir e afrontar tanta ignorância”, começou ele ao desabafar na legenda da postagem.

Em seguida, disparou: "As falas desse vídeo soaram extremamente ofensivas, despertaram vários gatilhos e pra mim deveriam configurar como crimes de homofobia. Pra você não? E pra vcs Instagram", finalizou.

LEIA TAMBÉM: Azedou? Igor Rickli enfrenta Rafael Cardoso após polêmica: "Inversão de valores"

Comovidos pela declaração do artista, diversos amigos e fãs do ator manifestaram apoio: “Sim, você afronta a ignorância escancarada que foi forjada numa sociedade patriarcal, onde o machismo continua sendo incentivado e perpetuado por pessoas assim, e é exatamente por isso que te amo, te respeito e te admiro cada dia mais”, disse Aline, que foi uma das primeiras a marcar presença na publicação.

“É crime grandão meu amigo! A conta chega viu…”, falou João Guilherme, que também foi alvo de críticas entre os internautas. “Tenso! Quem abre a boca para despejar preconceito não é punido ... Igor, você é necessário!”, apontou outro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE IGOR RICKLI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IGOR RICKLI (@igorrickli)

RELACIONAMENTO ABERTO

Casado com a cantora e vice-campeã do BBB 23, Aline Wirley, Igor Rickli vive um relacionamento aberto com a mãe de seu filho, Antônio. Há alguns meses, o casal revelou o acordo entre eles e isso deu o que falar na internet.

“Algumas pessoas interpretaram que relacionamento aberto é festa e gritaria, e não é assim. Nosso casamento é imbuído de muito respeito e amor verdadeiro”, disse ele ao site Gshow. “Nos conhecemos profundamente, sabemos as necessidades um do outro e o que passamos. Prefiro ser honesto do que fazer coisas escondidas e trair, mas é uma escolha de cada um. Não curto traição, gosto da honestidade, da verdade. Procurei ser o mais honesto possível com a Aline e comigo nessas revelações. Essa troca é muito preciosa, sabe? Não quero enganar ninguém", afirmou.