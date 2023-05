Igor Rickli encanta ao curtir passeio com a família em São Paulo: “Meus amores!”

Morando em uma casa isolada numa floresta no Rio de Janeiro, Aline Wirley e Igor Rickli encantaram os fãs durante passeio por São Paulo

Na tarde da última segunda-feira, 15, Igor Rickli (35) encantou seus seguidores nas redes sociais ao publicar uma série de fotos ao lado de sua família. Ele posou ao lado da esposa, a ex-BBB Aline Wirley, de 41 anos, e do filho Antônio, de oito anos.

Na legenda da publicação, o ator que vive com a família em uma casa isolada numa floresta do Rio de Janeiro se derreteu pelo momento ao lado das pessoas mais importantes de sua vida: "Família em SP ", escreveu.

Nas imagens é possível notar que a família ainda desfrutou do passeio na companhia dos amigos, o ator Ícaro Silva e do maquiador Augusto Allencar.

Curtido por mais de 66 mil pessoas, diversos internautas se derreteram nos comentários. "A verdadeira campeã do bbb, maravilhosa", disse uma. "Lindo seu filho Aline. Deus abençoe você e sua família", escreveu outra. "Socorro quero ser amiga de vocês ... Lindos! Puro amor", ressaltou uma terceira.

Ainda recentemente, durante um dia de beleza no salão, Aline Wirley abriu o coração e fez um desabafo ao revelar que sentia vergonha de seu cabelo natural.

VEJA AS FOTOS DE IGOR RICKLI COM A FAMÍLIA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IGOR RICKLI CHRISTÓFORO (@igorrickli)

Aline Wirley explica motivo de sumiço após BBB 23: ‘Desconectada’

A cantora e ex-Rouge Aline Wirley reapareceu nas redes sociai e explicou um pouco do motivo de ter sumido da internet após o fim dos compromissos obrigatórios do reality show, Big Brother Brasil 23.

“Oi, eu tô de volta! Eu tô de volta e tô fazendo esse vídeo especialmente para agradecer. Agradecer profundamente a cada um de vocês que votou, que se conectou comigo, que me enxergou, que me amou. E isso é tão valioso para mim”, começou a cantora.

“Eu precisei ir descansar essa semana que passou, silenciar, ficar com meu filho… Eu estava com muita saudade, muito tempo longe dele, né? Ficar com meu marido, e me reconectar comigo mesma. Para entender um monte de coisa, sabe? O BBB é um programa incrível, uma experiência única e também muito desafiadora”, completou Aline.