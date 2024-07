Igor Cosso mostra vídeo do pedido de casamento para Heron Leal: "Foi assim"

O ator Igor Cosso compartilhou como foi o pedido de casamento para Heron Leal, que aconteceu durante uma viagem romântica pelas Ilhas Maldivas

O ator Igor Cosso e o dançarino e advogado Heron Leal estão noivos! E o artista, que esteve em novelas da Globo, compartilhou com seus seguidores nesta quinta-feira, 11, como foi o pedido de casamento, que aconteceu durante uma viagem romântica pelas Ilhas Maldivas.

"Foi assim. 10/07", escreveu o ator na legenda da publicação. No vídeo, ele aparece segurando as alianças enquanto o companheiro dorme. Em seguida, durante um momento a sós, ele se ajoelhou para pedir a mão de Heron. O dançarino aceitou e, em seguidam os pombinhos mostram as alianças.

Nos comentários, os internautas se derreteram. "Vocês queriam me matar de emoção, conseguiram! Tô morta aqui com esse pedido dos sonhos! Amo vocês e esse amor lindo! Jesus os abençoe com muito mais amor!", escreveu uma. "Nossa, todo arrepiado e emocionado por aqui! Sejam MUITO felizes", disse outro. "Que vocês sejam muito felizes e que esse amor possa propagar na vida de muitas pessoas", desejou uma outra pessoa.

Antes do vídeo, ele já havia contado a novidade em seu perfil. "Estamos noivos! Cinco anos juntos de muito amor e o futuro inteiro pela frente", anunciaram em uma publicação conjunta.

Veja como foi o momento:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Igor Cosso (@igorcosso)

Viagem romântica

Em outro momento, o artista, que participou de novelas da Globo como Salve-se Quem Puder, Amor Eterno Amor, e Malhação, publicou um vídeo em que aparece correndo ao lado do amado. O casal apresenta os arredores do local, pulam na cama e depois na piscina e no mar. "Finalmente, Maldivas", escreveram os dois na publicação compartilhada.

O último papel de Igor Cosso na Globo foi na novela Salve-se Quem Puder, em 2020. No mesmo ano, ele se assumiu gay, no Dia do Orgulho LGBTQIAP+. Na oportunidade, assumiu o namoro com Heron, que foi professor de Claudia Raia no quadro Super Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão.