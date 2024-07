Igor Cosso anuncia noivado com Heron Leal: "Futuro inteiro pela frente"

O ator Igor Cosso e o dançarino e advogado Heron Leal estão noivos! A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 10, em uma publicação no Instagram

O ator Igor Cosso e o dançarino e advogado Heron Leal estão noivos! A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 10, em uma publicação conjunta no Instagram. Os dois, que estão fazendo uma viagem romântica pelas Ilhas Maldivas, escreveram: "Estamos noivos! Cinco anos juntos de muito amor e o futuro inteiro pela frente".

No álbum de fotos compartilhado, Igor aparece ajoelhado pedindo a mão de Heron. Logo em seguida, o ator aparece com os dizeres "he said yes" ("ele disse sim", em inglês) desenhado na cama. Os dois também mostram as alianças e não escondem a felicidade.

Nos comentários, os internautas comemoraram a novidade. "Ai meu coração! Que notícia mais maravilhosa!", disse a atriz Vitoria Strada. "Lindos!!! Axé!!! Saúde!!!", desejou Johnny Massaro. "Meu Deus do céu!!! Que coisa mais linda!!! Viva vocês e esse lindo amor!!! Sejam mais felizes ainda!!!", disse outro internauta. "Que lindo! Eu estava aqui esperando ansiosamente! Parabéns! Bençãos de muito amor e conquistas juntos!", comentou outra. "Ahh!! Que lindos!!!! Parabéns!!! Mais e mais felicidades para vocês", disse mais um.

Veja a publição de Igor Cosso e Heron Leal no Instagram:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Igor Cosso (@igorcosso)

Viagem romântica

Mais cedo, o artista, que participou de novelas da Globo como Salve-se Quem Puder, Amor Eterno Amor, e Malhação, publicou um vídeo em que aparece correndo ao lado do amado. O casal apresenta os arredores do local, pulam na cama e depois na piscina e no mar. "Finalmente, Maldivas", escreveram os dois na publicação compartilhada.

O último papel de Igor Cosso na Globo foi na novela Salve-se Quem Puder, em 2020. No mesmo ano, ele se assumiu gay, no Dia do Orgulho LGBTQIAP+. Na oportunidade, assumiu o namoro com Heron, que foi professor de Claudia Raia no quadro Super Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão.