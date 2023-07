Ícone de moda e inspiração para nome de bolsa de luxo, Jane Birkin, morre aos 76 anos

Jane Birkin estava enfrentando problemas de saúde e foi encontrada sem vida em sua casa, em Paris

A atriz e cantora britânica Jane Birkin, morreu em Paris aos 76 anos, informou o Ministério da Cultura da França neste domingo, 16. Jane que ganhou fama nos anos 1960 e se tornou uma figura amada no país

As informações são do canal BFMTV. Nos últimos meses, a estrela precisou cancelar shows devido a problemas de saúde. O órgão disse que o país perdeu um "ícone francófono atemporal".

Britânica naturalizada francesa, Jane iniciou e desenvolveu sua carreira artística na França. Parceria do cantor francês Serge Gainsbourg, com quem foi casada por 12 anos, de 1968 a 1980. Mesmo com o fim do casamento, Serge escreveu para ela um de seus álbuns três anos depois da separação, 'Baby alone in babylone', pelo qual foi premiada com um disco de ouro.

Fora da França, Birkin ficou conhecida principalmente pela canção de 1969 "Je t'aime... moi non plus", que ela canta ao lado de Gainsbourg. Por causa de seu conteúdo sexualmente explícito, a música foi banida nas rádios de vários países e condenada pelo Vaticano, mas acabou virando um sucesso mundial.

Seus primeiros papéis em filmes foram premiados no Festival de Cinema de Cannes: Le Knakck, de Richard Lester, em 1965, e Blow-Up, de Michelangelo Antonioni, em 1967.

Ícone da moda nos anos 1970 e 80, Birkin deu nome a uma das bolsas mais conhecidas da grife Hermès, lançada em 1984.

Segundo o jornal britânico "The Guardian", o modelo nasceu a partir de uma conversa entre Birkin e o presidente-executivo da Hermès, Jean-Louis Dumas, em um voo de Paris a Londres. Os dois teriam discutido como era difícil encontrar uma bolsa que pudesse atender as necessidades de Birkin, na época mãe de duas filhas.

Seu último trabalho foi o documentário "Jane por Charlotte" (2021), dirigido por sua filha Charlotte Gainsbourg. Nele, ambas examinam a relação entre mãe e filha. Naquele mesmo ano, Jane teve um derrame após ter problemas cardíacos, mas, segundo fontes próximas, se recuperou.

Jane deixa duas filhas, a cantora e atriz Charlotte, nascida em 1971, e Lou Doillon, também atriz, nascida em 1982. Birkin também foi mãe de Kate Barry, fotógrafa que morreu aos 46 anos em 2013, ao cair do quarto andar do prédio onde morava, em Paris.