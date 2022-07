Ícaro Silva elogia postura de Giovanna Ewbank após caso de racismo em Portugal

O ator Ícaro Silva fez uma publicação para a família da amiga Giovanna Ewbank e elogiou a sua postura contra ofensas racistas contra seus filhos

Ícaro Silva (35) usou as suas redes sociais para declarar apoio a amiga Giovanna Ewbank (35) após o caso de racismo envolvendo seus filhos em Portugal.

O ator compartilhou uma longa publicação e emocionou os seguidores ao elogiar a postura da apresentadora com a situação envolvendo Titi (9) e Bless (7) em um restaurante.

"Minha irmã leoa, exalto tua força e valorizo teu autocontrole, porque sei bem o sentimento que esse tipo de ataque desperta. Te amo muito e celebro sua família apaixonante, todos os dias. Agora gostaria que vocês, meus seguidores, prestassem atenção ao fato de que Giovanna é uma mulher branca, extremamente próspera, ciente do seu papel antirracista e ainda assim atacada no seio de sua família por uma criminosa", disse ele.

O artista falou que mães pretas não tem o mesmo espaço para proteger os seus filhos de situações assim. "Vocês podem imaginar o que vivem as mães pretas?? E as mães pretas e pobres? Ou pretas, pobres e solo? Os portugueses fingem que racismo não é com eles, assim como a maior parte dos brasileiros que descendem de europeus. Novamente, vocês podem imaginar o que vivem as mães pretas? Podem imaginar quanto autocontrole é preciso para criar filhos pretos em um mundo como esse?", questionou ele.

Por fim, Ícaro citou o caso do menino Miguel. "Quero terminar fazendo outra pergunta, atravessada na minha garganta há alguns dias: por que a justiça de Pernambuco impediu a prisão de Sari Corte Real, a responsável pela morte do pequeno Miguel? É IMPOSSÍVEL afirmar com verdade que não há relação com a cor da pele e com o sobrenome patético da criminosa. Brancos, aprendam com Giovanna Ewbank", finalizou.

GIOVANNA EWBANK SE PRONUNCIA APÓS CASO DE RACISMO COM OS FILHOS

A apresentadora Giovanna Ewbank se pronunciou sobre o caso de racismo sofrido pelos seus filhos mais velhos, Titi e Bless, frutos do casamento com Bruno Gagliasso. Ela falou com o Jornal O Globo após a repercussão do episódio. De acordo com o jornal, ela desabafou sobre o ocorrido. “Vamos passar por cima dos racistas”, informou ela.

