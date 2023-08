IBRI Rio de Janeiro promove lançamento da obra Histórias de Sucesso

"As boas conexões são fundamentais na carreira de um jovem por meio de um ciclo social, seja ele profissional ou acadêmico. E é por meio da troca de experiências e da disseminação de conhecimentos que a gente consegue formar cada vez mais um jovem de sucesso para o futuro", afirma Vasconcellos.



Com uma ênfase especial em inspirar jovens, a série Histórias Extraordinárias do Mundo Corporativo pretende capacitar os leitores a descobrir paixões, desenvolver habilidades e se tornarem líderes atuantes em suas respectivas áreas.

“O principal objetivo dessa série é transformar a jornada dos profissionais de alto padrão em inspiração para novos talentos, oferecendo relatos pessoais e histórias autênticas de vida e trabalho de pessoas que superaram obstáculos, além de realçar a importância do estudo contínuo para chegar em seus objetivos”, diz a autora.

André Vasconcellos agradeceu o acolhimento desta iniciativa e destacou que a edição do Fórum IBRI Rio, que ocorrerá em novembro deste ano, deve contar com a presença de mais de 350 profissionais de RI. “Nossa ideia, neste ano, é promover o maior e mais marcante evento de networking com foco na comunidade de RIs já realizado no país. E é impossível fazê-lo sem o apoio de vocês e seus respectivos times”, finaliza.

Prestigiando a ocasião, marcaram presença a diretora regional do IBRI Rio de Janeiro e diretora de relações com Investidores da Eletrobras, o Superintendente do IBRI, o diretor-Adjunto do IBRI Rio de Janeiro e diretor financeiro e de relações com investidores da Rio Securitização, e a conselheira de administração do IBRI e head de estratégia, relações com investidores e ESG da Log-In Logística Intermodal