Humorista Heitor Martins, o Pit Bitoca, é sequestrado e fica em cativeiro

Humorista Heitor Martins revela que ficou cinco dias sequestrado ao ir para São José dos Campos

21/07/2022

O humorista Heitor Martins, que interpretou o personagem Pit Bitoca no programa Zorra Total, foi sequestrado e ficou cinco dias em um cativeiro. O artista foi liberado nesta semana e o caso está sendo investigado pela polícia.

O artista contou que foi até São José dos Campos para encontrar uma mulher que conheceu em um aplicativo de namoro, mas foi sequestrado antes de chegar ao encontro. Nas redes sociais, ele contou sobre o que enfrentou.

"Aconteceu uma coisa comigo nesse final de semana. Eu fui sequestrado, fiquei cinco dias em cativeiro, inclusive queimaram meu carro, roubaram minha casa, mas graças a Deus, tô bem, tô vivo e mais forte agora, com todo esse carinho de vocês. Então, tudo tranquilo, graças a Deus. Tô vivo, saiu tudo bem. Foi o material, mas a vida vale muito mais que essas coisas todas", disse ele.

Então, o humorista disse que não caiu em um golpe do aplicativo de namoro. "Não teve nada de mais. Não teve golpe do Tinder. Estão criando coisas na cabeça. Eu fui a São José dos Campos ao encontro de uma moça do Tinder. Aí fui pego lá e nem acabei encontrando a moça. Foi só. [...] Eu fui ao encontro de uma moça do Tinder, mas não é golpe, 'caí no golpe'. Também não sei. Já conheci várias pessoas no Tinder, sou amigo delas até hoje. É uma ferramenta normal. Pode ter gente ruim lá? Pode, claro. Mas eu não sei dizer pra vocês. Fui pego antes, fiquei em cárcere privado. [...] Eu fui solto ontem e até agora não consegui dormir", disse ele.

Segundo informações do site Splash UOL, Heitor Martins fez exames no IML (Instituto Médico Legal) e no IC (Instituto de Criminalística). Em depoimento à polícia, o ator contou que foi obrigado a passar as senhas dos seus cartões e enfrentar a chave de sua casa para os sequestradores. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de São José dos Campos.

