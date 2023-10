Hotel Transamérica Berrini tem condições especiais para assistir a Fórmula 1 em São Paulo

Se você está se planejando para ir a São Paulo na semana do Grand Prix de Fórmula 1, de 30 de outubro a 3 de novembro de 2023, seja a lazer ou a trabalho, o Hotel Transamérica Berrini, lhe oferece condições especiais para sua hospedagem, sem precisar perder compromissos ou diversão, devido a alta das tarifas.

Ele está estrategicamente localizado na rua Quintana 1012, no bairro do Brooklin, a 500 metros da estação de trem Berrini, com conexão rápida para Interlagos, fácil saída para Marginal Pinheiros, próximo à grandes shoppings, teatros e casas de espetáculos e a cerca de 20 minutos do aeroporto de Congonhas.