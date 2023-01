Homem rebate críticas após viver romance com jovem que tem a aparência de criança: "Nojento"

Homem rebate críticas após envolvimento com menina de 23 anos que tem doença rara; ela parece uma criança

O norte-americano Dan Swygart rebateu críticas nas redes sociais após ser detonado por assumir namoro com a estrela de programas de televisão Shauna Rae.

A jovem de 23 anos tem aparência de uma garota de apenas 8. Isso porque ela foi diagnosticada com nanismo pituitário, que foi causado por um tumor que impediu a produção do hormônio do crescimento.

"Eu e Shauna ainda somos apenas bons amigos nos conhecendo. Mas acho que é totalmente nojento a postura de algumas pessoas", disse ele em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Segundo o rapaz, ela merece ser feliz. "Ela passou por tanta coisa na vida. Sobreviveu ao câncer quando criança, sempre se sentiu diferente e foi tratada de maneira diferente pela sociedade”, disparou ele.

Revoltado com os comentários negativos, o rapaz disse que todos tem o direito de viver um amor. "Mas como você ousa tirar o direito dela, o direito humano dela, de ter uma conexão, uma amizade, um relacionamento com outra pessoa? Quem é você para dizer que ela não pode ter isso?", disparou.

Shauna Rae venceu um câncer na infância. Agora, ela é estrela da série I Am Shauna Rae, exibida nos Estados Unidos pelo canal TLC. Na série, ela narra a própria luta como uma mulher que tem a aparência de uma criança.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dan Swygart (@danswygart)

História surreal

Após dois anos de luta, o casal Tammy e Jordan Myers foram finalmente autorizados pela Justiça e conseguiram adotar os filhos gêmeos biológicos legalmente. Eles são pais dos pequenos Eames e Ellison, que completaram seu segundo aniversário no último dia 11 de janeiro.

Os dois enfrentaram uma batalha legal para conseguir a adoção dos bebês. Natural do estado de Michigan, nos Estados Unidos, eles foram à Justiça em busca do reconhecimento da paternidade. Os bebês foram gerados por uma barriga solidária, método não é reconhecido pelo estado.