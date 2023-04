Homem mais rico do mundo faz processo seletivo para escolher herdeiro

Homem mais rico do mundo se prepara para deixar negócios para os filhos com processo seletivo

Bernard Arnoult (74), o homem mais rico do mundo, já está se preparando para deixar os negócios para seus sucessores. O bilionário francês, dono de marcas de luxo como Louis Vuitton e Dior, tem cinco filhos que, desde que eram pequenos, passaram por processos seletivos para ver quem herdaria a fortuna e a chefia dos patrimônios do pai.

Com negócios avaliados em R$2,22 trilhões, o bilionário tem uma técnica para ver qual de seus herdeiros está mais apto para tomar o seu lugar após sua morte. De acordo com o jornal estadunidense The Wall Street Journal, o homem mais rico do mundo reúne os filhos em almoços frequentes, que chegam a durar 90 minutos, para questionar cada um sobre conselhos e perguntas de gestão de empresas.

Aos 74 anos, Bernard Arnoult soma cinco filhos como possíveis sucessores de seus negócios: Delphine Arnault (47), Antoine Arnault (45), Alexandre Arnault (30), Frederic Arnault (28) e Jean Arnault (25). Segundo o veículo americano, o favorito para substituir o pai na chefia dos negócios seria Antoine Arnault, o segundo mais velho dos filhos do homem mais rico do mundo. A decisão, porém, ainda pode mudar, principalmente com a força que a primogênita do bilionário ganhou após assumir o comando da Dior. Delphine Arnault foi nomeada chefe da segunda maior marca do império de negócios do pai em janeiro deste ano.

