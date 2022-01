Homem bate carro na frente de casa de Taylor Swift em Nova York

De acordo com site americano, o homem disse aos policiais que só iria sair de lá quando visse a cantora

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 20h39

Nesta quinta-feira, 27, um homem bateu o carro na frente da residência de Taylor Swift (32) em Nova York!

De acordo com o site TMZ, o homem dirigiu pela contramão na rua da casa da diva pop e bateu em um hidrante na frente do prédio.

Após isso, o homem teria saído do carro e arrancado o interfone do prédio onde a cantora mora. Enquanto fazia isso, ele falava o nome de Taylor.

Segundo o site, policiais disseram que o homem afirmou que não sairia do local sem falar com a dona do hit All Too Well.

O homem foi preso e de acordo com os policiais ele estava bêbado. Por isso, ele pode ser condenado por dirigir embriagado e dano criminal.

Os trabalhos mais recentes de Taylor Swift !

Taylor está regravando seus antigos álbuns para poder ser dona de suas próprias músicas, já que o empresário Scooter Braun (40) está com os direitos de seus álbuns.

Em novembro de 2021, Taylor lançou a regravação do seu álbum Red. A diva pop conseguiu com a faixa All Too Well quebrar um recorde histórico na Billboard 100.