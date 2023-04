Em atitude desesperada, atriz gera bebê usando sêmen do filho morto e divide opiniões

Atriz gera bebê usando sêmen do filho; com a ajuda de uma barriga de aluguel, ela agora vai criar a pequena Ana Sandra

A atriz Ana Obregón está estampando as capas de revistas e jornais do mundo todo após tomar uma decisão polêmica. Aos 68 anos, ela decidiu gerar uma neta em uma barriga de aluguel após a morte trágica do filho.

Inconformada com a partida de Aless Lequio, que morreu aos 27 anos, ela decidiu usar o sêmen deixado pelo rapaz para gerar uma nega. A criança, que recebeu o nome de Ana Sandra, nasceu há três semanas e passa bem ao lado da vovó.

"A primeira coisa que você tem que saber, é que essa menina não é minha filha, mas, sim, minha neta. Ela é filha do Aless e quando ela crescer, eu vou contar pra ela que o pai dela foi um herói. Então, ela saberá quem ela é e o quanto ela é orgulhosa ela deveria ser dele", disse a espanhola em entrevista para a revista Hola!.

Após a grande repercussão da história, ela justificou sua decisão. "Quero que a verdade seja conhecida, claro. Porque não tenho nada a esconder, muito pelo contrário. É motivo de orgulho, é um milagre. Este foi o último desejo de Aless, trazer seu filho ao mundo. Isso se chama 'testamento holográfico' e ocorre quando uma pessoa, diante de duas testemunhas, expressa seus últimos desejos, mesmo que, por quaisquer circunstâncias, o notário não possa estar presente naquele momento. Este documento existe e é legal", contou ela.

Ana Obregón também explicou as condições em que a bebê foi gerada. "Quando meu filho foi diagnosticado com câncer e estava prestes a iniciar o tratamento quimioterápico, os médicos recomendaram que ele guardasse amostras de seu esperma, caso as drogas o afetassem no futuro, para garantir que ele pudesse ter filhos. Essas amostras foram preservadas nos Estados Unidos. ”, afirmou. O bebê nasceu por lá e só depois do nascimento foi para o país europeu.

A história virou debate até no parlamento da Espanha, já que muitos acreditavam que ela tinha gerado um bebê do próprio filho.

