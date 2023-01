Tragédia! Pai perde as duas pernas para salvar a vida das filhas em acidente gravíssimo

Pai perde as duas pernas em acidente após ser atingido por veículo de remoção de neve; ele se jogou na frente do veículo

Um pai perdeu as duas pernas após ser vítima de um acidente gravíssimo em uma estação de esqui da Califórnia. Ele conseguiu livrar as duas filhas da morte após tomar uma decisão no último segundo.

Tudo aconteceu quando Dave Miln e sua esposa, Clare, estavam com as duas filhas, Isla, de 3 anos, e Anna, de 1 ano. Eles foram atingidos em cheio por um soprador, equipamento utilizado para retirar o excesso de neve nas pistas de esqui.

Ex-membro da Força de Defesa Australiana, ele tomou uma atitude drástica e se jogou na frente dos filhos para impedir que eles fossem sugados pela máquina. Ele conseguiu salvar a filha mais nova, enquanto a primogênita se feriu.

As informações são da revista People. Segundo a publicação, o rapaz teve as duas pernas amputadas - a direita abaixo do joelho e a esquerda acima do joelho. Além de sofrer fraturas múltiplas, ele passou por dez cirurgias nos últimos tempos.

Dave Miln está recebendo ajuda da GoFoundMe, uma plataforma de arrecadação de recursos. Com o tratamento será caríssimo, o diretor da organização entrou em campanha para arrecadar dinheiro para custear a recuperação do pai de família. "A família se uniu com determinação e pensamento positivo sobre o futuro", declarou Tsen Bogan, amigo da família.

Ele ainda contou que mesmo no hospital, o pai segue com seu humor afiado. Já a pequena Isla também passou por cirurgias e deve se recuperar totalmente.

Após dois anos de luta, o casal Tammy e Jordan Myers foram finalmente autorizados pela Justiça e conseguiram adotar os filhos gêmeos biológicos legalmente. Eles são pais dos pequenos Eames e Ellison, que completaram seu segundo aniversário no último dia 11 de janeiro.

Os dois enfrentaram uma batalha legal para conseguir a adoção dos bebês. Natural do estado de Michigan, nos Estados Unidos, eles foram à Justiça em busca do reconhecimento da paternidade. Os bebês foram gerados por uma barriga solidária, método não é reconhecido pelo estado.