Herdeiro, de família importante e influente: o novo affair de Luisa Sonza

Saiba quem é o novo affair de Luisa Sonza; amigos próximos dizem que o lance entre os dois está ficando sério

A cantora Luisa Sonza está vivendo um novo affair. Segundo informações que começaram a circular neste domingo (31), a artista está em um romance às escondidas com um jovem médico português.

A informação foi revelada pelo jornalista Leo Dias.Segundo ele, o sortudo é Luis Ribeirinho, herdeiro de uma família de médicos muito influente em Portugal. Ele está se especializando em cirurgia plástica e atualmente atua na Alemanha. A distância, porém, não foi um empecilho para o casal.

Isso porque ele veio ao Brasil em dezembro para as férias e acabou conhecendo a bela em um show. Os dois teriam ficado, já se seguem nas redes sociais e estariam conversando à distância. Só que amigos próximos notaram uma publicação inusitada do rapaz.

É que Luis Ribeirinho teria mandado um recado cifrado para a bela “E se eu voltasse para o Brasil ao invés de ir para a Alemanha?”, publicou ele num stories do Instagram. Os dois teriam se encontrado no dia seguinte.

Vale lembrar que Luisa Sonza está solteira há apenas alguns meses, desde o fim turbulento de seu romance com o influenciador Chico Veiga. Ela terminou o romance e expôs para todo o Brasil que foi traída pelo rapaz durante uma entrevista polêmica no Mais Você, programa exibido pela Globo e apresentado por Ana Maria Braga.

