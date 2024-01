Henry Cavill faz rara aparição pública ao lado da namorada na Coreia do Sul

O astro de Hollywood Henry Cavill e sua namorada Natalie Viscuso fizeram uma rara aparição pública na estreia do longa Argylle, O Superespião

Na última quinta-feira,18, o astro de Hollywood Henry Cavill fez uma rara aparição pública lado de sua namorada Natalie Viscuso, com quem vive um relacionamento desde 2021. O casal participou da estreia do longa Argylle, O Superespião, em Seul, na Coreia do Sul, mostrando que o relacionamento segue firme e forte.

O longa, que estreia nos cinemas brasileiros no dia 2 de fevereiro, mistura comédia com ação. A trama mostra o cotidiano da autora de romances de espionagem, Elly Conway, que vive com o gato, Alfie. Em determinado momento, as histórias da autora sobre um personagem chamado Argylle, interpretado por Cavill, e sua missão de desvendar um sindicato global de espionagem, se tornam realidade.

Henry Cavill e a namorada Natalie Viscuso na premieré de Argylle. Reprodução/ Getty Images

O elenco do filme possui grandes nomes, como Ariana DeBose e Sam Rockwell, vencedores do Oscar, a cantora pop Dua Lipa e também Bryan Cranston, que já deu vida a um dos protagonistas da renomada série Breaking Bad.

Superman: quem substituirá Henry Cavill em reboot da franquia

O ator David Corenswet, da série Look Both Ways, vai substituir Henry Cavill no novo filme do Super-Homem, Superman: Legacy, com direção de James Gunn. O ator já atuou em papéis menores em projetos como Pearl, com a brasileira Mia Goth; Look Both Ways, da Netflix; e The Politician.

Segundo o site Deadline, o americano de 29 anos vestirá a capa do herói no reboot da franquia e será acompanhado de Rachel Brosnahan, que dará vida a Lois Lane. Rachel já venceu o Emmy e o Globo de Ouro ao viver a protagonista da série "Maravilhosa Sra. Maisel” (2017–2023). Ela já havia recebido uma indicação ao Emmy em 2015 por House of Cards (2013-2015).

De acordo com a publicação, os dois atores tiveram que fazer testes, caracterizados como os personagens, para os co-presidentes da DC, Peter Safran e James Gunn. Superman: Legacy mostrará a jornada do protagonista para conciliar a sua ascendência kriptoniana com a criação entre os humanos como Clark Kent, de Smallville.