Helga Zafred cria metodologia de ensino personalizada e humanizada para seus alunos

Através de sua escola de redação, estudantes alcançam notas máximas em redações para vestibulares de todo o Brasil

Formada em letras pela Universidade Federal de Goiás, Helga Zafred pauta sua carreira em cinco valores principais: ética, respeito, isonomia, transparência e comprometimento. Com isso em mente, abriu a Escola de Redação Helga Zafred, em que, com sua metodologia própria, estimula a autonomia e o pensamento crítico dos alunos, aprimorando a oratória e habilidade de se expressarem com excelência na escrita.