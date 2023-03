Hebraica recebe 4ª edição da Welcome to Franz Schubert

Com hits dos anos 1990,festa conta com diversos DJs na lineup

Em março, o Clube Hebraica será palco de uma grande festa para os amantes das músicas dos anos 1990. A 4ª edição da Welcome to Franz Schubert, idealizado pelo DJ Schipper e DJ Klaus Drumn, trouxe para o Brasil a Corona, que fez sucesso com os hits Rhythm of The Night, Baby Baby e Try me Out, e fará essa única apresentação em território nacional.