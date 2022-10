Hebe Camargo será homenageada com missa nos 10 anos de sua morte

A missa celebrada pelo Padre Marcelo Rossi lembrará os 10 anos da morte da apresentadora Hebe Camargo

O perfil oficial de Hebe Camargo (1929 - 2012) no Instagram informou que acontecerá uma missa em homenagem à apresentadora no próximo domingo, 9. A missa será celebrada pelo Padre Marcelo Rossi (55), no Santuário Mãe de Deus, e lembrará os 10 anos do falecimento da artista.

"Convidamos a todos para a celebração da missa em homenagem à nossa querida Hebe Camargo, que neste ano de 2022 completou 10 anos que nos deixou. A missa será realizada neste domingo, dia 09/10 às 9h no Santuário Mãe de Deus e será celebrada pelo Padre Marcelo Rossi. Aguardamos vocês nessa linda homenagem", diz o comunicado.

Hebe faleceu aos 83 anos após sofrer uma parada cardíaca. A apresentadora, um dos grandes ícones da televisão brasileira, lutava contra um câncer desde 2010.

Na última quinta-feira, 29, quando completou 10 anos da morte da artista, Fátima Bernardes (60) homenageou a famosa. A jornalista resgatou uma foto de quando teve a oportunidade de usar um dos vestidos da veterana durante o programa Encontro. "Há três anos tive a honra de usar um figurino dela no Encontro para o lançamento do filme Hebe, a Estrela do Brasil com a maravilhosa Andréa Beltrão. Ela merece todas as homenagens", escreveu ela.

Confira o comunicado sobre a missa em homenagem a Hebe Camargo:

